Sassoli izpostavil odgovornost slovenskega predsedstva EU, da ščiti vladavino prava

Bruselj, 2. julija - Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je danes sporočil, da ima Slovenija kot predsedujoča Svetu EU veliko odgovornost varovanja evropskih vrednot in pravne države. V izjavi je izrazil prepričanje, da se Slovenci zavedajo pomena Evrope in svobode, so sporočili iz Evropskega parlamenta.