Preiskovalna komisija o ukrepanju vlade v epidemiji začenja zaslišanja, Janša se je danes ne bo udeležil

Ljubljana, 2. julija - Preiskovalna parlamentarna komisija, ki se ukvarja z ukrepanjem vlade v epidemiji covida-19, bo danes začela zaslišanja. Pred komisijo se bodo zvrstili Ivan Eržen, Bojana Beović, Mario Fafangel in Maja Sočan. Kot priča je vabljen tudi premier Janez Janša, ki pa se današnje seje ne bo udeležil in se bo opravičil, so navedli v njegovem kabinetu.