Skupnost občin za takojšnje sistemsko reševanje problematike odpadnega blata

Ljubljana, 29. junija - Skupnost občin Slovenje je na pobudo župana občine Hoče-Slivnica Marka Soršaka vlado, ministrstvo za okolje in prostor ter DZ in državni svet pozvala k takojšnjemu sistemskemu reševanju kritičnih razmer z odpadki oz. odpadnim blatom. V skupnosti se bojijo, da bo brez ukrepanja prišlo do nepovratnih posledic za okolje.