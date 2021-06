GZS okoljsko ministrstvo poziva k pripravi strategije ravnanja z blatom

Ljubljana, 28. junija - Za rešitev problematike ravnanja s komunalnim blatom je nujna strategija, ki uradno in zavezujoče potrjuje izvedbo konkretnih rešitev, so prepričani v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Za oblikovanje tovrstne strategije mora biti pristojno ministrstvo za okolje in prostor, so zapisali v sporočilu za javnost.