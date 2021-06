AAG zaradi komunalnega blata v Zalogu s prijavo na inšpekcijo

Ljubljana, 14. junija - Nevladna organizacija Alpe Adria Green (AAG) je danes na območju podjetja ML Surovine v Zalogu pri Ljubljani opravila t.i. eko patruljo, potem ko so se zaradi neznosnega smradu zaradi komunalnega blata na njih obrnili krajani. Pritožbe krajanov so po njihovem upravičene, zato so podali prijavo na inšpekcijske službe.