Prostovoljstvo nepogrešljiv del družbe

Maribor, 3. junija - Prostovoljstvo je nepogrešljiv del družbe v vsaki občini, saj nudi ključno oporo številnim aktivnostim. "Številne stvari, ki so nam morda samoumevne, so tu zaradi prostovoljcev," je na današnjem srečanju prostovoljskih organizacij in služb Mestne občine Maribor povedala Tjaša Arko iz Slovenske filantropije.