Mladi prostovoljci pomemben del skupnosti

Ljubljana, 15. aprila - Obeležujemo mednarodni dan prostovoljstva mladih, ki skozi cel april prinaša različne projekte, ki jih pripravljajo in vodijo mladi prostovoljci. Letos bo največ aktivnosti potekalo od 23. do 25. aprila. V Slovenski filantropiji ob tem izpostavljajo strast in zavzetost mladih prostovoljcev, ki so pomembni za skupnost.