Razpravljavci pozvali odločevalce k zavedanju pomena raziskovanja za razvojni preboj Slovenije

Ljubljana, 2. junija - Razprava na današnji okrogli mizi v organizaciji Kemijskega inštituta je poudarila velik pomen znanosti, raziskav in inovacij za razvojni preboj Slovenije. Prevladala je ocena, da se glavni odločevalci v državi tega ne zavedajo v zadostni meri. Po mnenju ekonomista Mojmira Mraka se to izrazito kaže v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost.