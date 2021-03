Raziskovalna sfera: Znanost naj bo sestavni del okrevanja po koronski krizi

Ljubljana, 30. marca - Znanost, raziskave in razvoj ter inovacije naj bodo sestavni del okrevanja po koronski krizi, ki naj ga Slovenija izkoristi za naslovitev dolgoletnih težav na tem področju, so na novinarski konferenci danes poudarili predstavniki vodilnih raziskovalnih ustanov. Znanost je kapital in je predpogoj za preživetje, razvoj in blaginjo, so sporočili.