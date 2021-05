Kemijski inštitut podpisal licenčno pogodbo z odcepljenim podjetjem ReCatalyst

Ljubljana, 31. maja - Kemijski inštitut je danes podpisal licenčno pogodbo z nedavno ustanovljenim odcepljenim podjetjem ReCatalyst, ki bo razvijalo in tržilo inovativno metodo priprave katalizatorjev za vodikove gorivne celice. Pogodba bo podjetju omogočala uporabo in trženje intelektualne lastnine ter hkrati pridobivanje semenskega kapitala in prvih strank.