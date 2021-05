Večine sindikatov javnega sektorja danes ne bo na podpis dogovora

Ljubljana, 28. maja - Sindikati javnega sektorja v večini danes ne nameravajo podpisovati dogovora o odpravi nekaterih varčevalnih ukrepov, zamiku izplačilnega dneva ter letošnjem regresu. Predlagajo podpis v prihodnjem tednu, skupaj s povezanimi aneksi h kolektivnim pogodbam. Predloge teh so namreč prejeli šele v četrtek in se želijo najprej do njih opredeliti.