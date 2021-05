Počivavškova pogajalska skupina ogorčena nad enostranskimi potezami vlade

Ljubljana, 21. maja - V pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, so ogorčeni nad odnosom vlade do sindikatov. Kot je zapisal Počivavšek, je nerazumljivo, da vlada zavlačuje s potrditvijo dogovora, medtem pa enostransko sprejema posamezne sklepe. Na ministrstvu za javno upravo so navedli, da še pričakujejo odzive nekaterih sindikatov.