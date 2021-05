Vlada in sindikati javnega sektorja se bodo opredeljevali do predloga dogovora

Ljubljana, 18. maja - Sindikati javnega sektorja so se danes začeli opredeljevati do predloga dogovora s sindikati javnega sektorja, ki ga mora potrditi tudi še vlada. Pogajanja o odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov, spremembi plačilnega dneva, stroških prevoza na delo ter regresu za letni dopust so sklenili v ponedeljek.