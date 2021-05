Ministrstvo pričakuje uvrstitev dogovora s sindikati javnega sektorja na sejo vlade

Ljubljana, 25. maja - Na ministrstvu za javno upravo pričakujejo, da bo gradivo, ki so ga pripravili po dogovoru s sindikati javnega sektorja, uvrščeno na sejo vlade. Kdaj bi se to lahko zgodilo, niso pojasnili, so pa navedli, da so gradivo vladi posredovali že 17. maja, torej na dan, ko sta se pogajalski strani načelno uskladili o vsebini dogovora.