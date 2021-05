Finance o tujih naložbah (27. 5.)

Ljubljana, 26. maja - Teja Grapulin v komentarju Bomo znova zamudili priložnost za resno izboljšanje poslovnega okolja? piše o tem, da Slovenija ni dovolj naložbeno privlačna in potrebuje spremembe. Subvencije so dobrodošle, spodbudile so marsikatero dobro in pametno naložbo, niso pa sistemska rešitev problema, kako spodbuditi podjetja k vlaganju, meni avtorica.