Primorske novice o odpadkih (27. 5.)

Koper, 26. maja - Mirjana Cerin v komentarju Odpadke bodo skrili pred pogledi piše o odpadkih v Izoli. Tam urejajo prvo podzemno zbiralnico odpadkov in napovedujejo, da bodo do leta 2025 klasične zabojnike odstranili iz mestnega jedra in tako zagotovili lepši videz Izole. Avtorica pa svari, naj podzemne zbiralnice ne postanejo potuha za nove in nove odpadke.