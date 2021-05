Delo o frontah Janeza Janše (27. 5.)

Ljubljana, 26. maja - Suzana Kos v komentarju Fokus je predvsem konflikt piše o frontah predsednika vlade Janeza Janše. Nekatere izmed njih so njegovo videnje zgodovine, demokracije, razumevanje vloge medijev in financiranja STA, odnos do kulture. Razkrila se je popolna odsotnost samorefleksije, nezmožnost popuščanja in to, da je fokus predvsem konflikt, meni avtorica.