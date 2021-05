Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 5.)

Ljubljana, 26. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odločanju o predlogu ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše in o tem, da je Janša danes na virtualnem srečanju z vodstvom Evropskega parlamenta govoril tudi o schengnu in evropskih tožilcih. Poročale so tudi o tem, da je na obisku v Sloveniji kitajski visoki diplomat Yang Jiechi.