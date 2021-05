Vlada danes tudi o splošnem dogovoru v zdravstvu

Ljubljana, 27. maja - Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katero želi zagotoviti še učinkovitejše delovanje policije kot celote. Na dnevnem redu so še spremembe zakona o nadzoru državne meje in predlog sklepov v zvezi s splošnim dogovorom v zdravstvu.