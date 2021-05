SD se pridružuje podpori civilni družbi pri petkovem protestu in iniciativi za referenduma

Ljubljana, 26. maja - Socialni demokrati se pridružujejo civilni družbi pri podpori mirnemu petkovemu protestu proti vladi Janeza Janše, podpirajo pa tudi aktivnosti za razpis referendumov o zakonu o vodah ter zakonu o demografskem skladu, so odločili na današnji seji predsedstva. Ob tem so predsednika vlade Janšo pozvali k odstopu in takojšnjim predčasnim volitvam.