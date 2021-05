Pet sindikalnih central zaradi odsotnosti socialnega dialoga na petkov protest

Ljubljana, 25. maja - Pet reprezentativnih sindikalnih central, ki so nedavno izstopile iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), podpira protestni shod proti vladi, ki je napovedan za petek v Ljubljani, vodstva se bodo protesta tudi udeležila. Med drugim bodo opozorili na odsotnost socialnega dialoga pod to vlado, so danes povedali v KSJS.