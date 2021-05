Nevladne organizacije: Varuh naj preveri policijsko kaznovanje protestnikov tujcev

Ljubljana, 26. maja - Več nevladnih organizacij opozarja, da je policija na petkovem protestu v Ljubljani in tudi že pred njim legitimirala in oglobila pretežno tujce, kar da pomeni nedopustno etnično profiliranje. K ukrepanju so pozvali varuha človekovih pravic, od koder so že sporočili, da preverjajo sume morebitnega spornega ravnanja policije.