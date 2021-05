Sindikalne centrale pojasnjujejo odločitev za udeležbo na petkovem protestu

Ljubljana, 26. maja - Pet sindikalnih central je danes v izjavi za javnost spomnilo na odsotnost socialnega dialoga v državi in na po njihovem sistematično in namerno kršenje pravil o delovanju ESS. Naštelo je kršitve pravil pri pripravi zakonodaje, zaradi katerih so se sindikalne centrale odločile sodelovati na petkovem protestu proti vladi v Ljubljani.