Sindikat gasilcev za konec junija napovedal dvodnevno opozorilno stavko

Ljubljana, 26. maja - Sindikat poklicnega gasilstva je danes na seji predsedstva odločil, da napove dvodnevno opozorilno stavko. Po besedah generalnega sekretarja sindikata Davida Švarca so odločitev sprejeli zaradi ignorantskega odnosa vlade in obrambnega ministrstva. So pa stavko napovedali za konec junija in tako odgovornim dali možnost, da se do takrat dogovorijo.