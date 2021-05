Po mnenju KGZS je upravljanje z velikimi zvermi v slepi ulici

Ljubljana, 26. maja - Kmetijsko gozdarska Zbornica Slovenije (KGZS) ob tednu gozdov pozdravlja promocijske in druge aktivnosti, ki javnost osveščajo o pomenu gozdov, hkrati pa opozarja, da je treba enakovredno obravnavati vse funkcije gozda in pri tem upoštevati lastnike gozdov. Glede upravljanja z velikimi zvermi v KGZS menijo, da je to pri nas zašlo v slepo ulico.