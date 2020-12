Zavod za gozdove prenavlja gozdnogospodarske in lovske upravljavske načrte

Ljubljana, 6. decembra - Zavod za gozdove Slovenije še do konca leta zbira pobude za izboljšanje upravljanja gozdov in prostoživečih živalskih vrst, kar je uvod v obnovo območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Kot so ta teden poudarili na predstavitvi tega projekta, bodo ti načrti usmerjali razvoj slovenskih gozdov v naslednjih desetih letih.