Lani upad škodnih primerov po volku in rjavem medvedu

Ljubljana, 28. marca - Lani je bilo v primerjavi z letom prej manj napadov volkov in rjavih medvedov. Volkovi so lani povzročili 275 škodnih primerov, leto prej 369, rjavi medvedi pa lani 313, leto prej pa 449. Največ škode so oboji povzročili na kočevsko-belokranjskem območju, sicer pa je bilo lani bistveno manj kot leto prej napadov volkov na Gorenjskem in Blokah.