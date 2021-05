Z osrednjim dogodkom na Mašunu vstopili v letošnji teden gozdov

Ilirska Bistrica, 24. maja - Ob tednu gozdov je danes na Mašunu, v osrčju snežniških gozdov, potekal osrednji dogodek, na katerem so se zbrali predstavniki institucij s področij gozdarstva, kmetijstva in okolja. Odprli so obnovljeno Mašunsko gozdno učno pot ter razstavo Velike zveri in njihovi gozdovi, ki je na ogled v prenovljeni Gozdni hiši Mašun.