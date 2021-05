WHO: Indijska različica virusa že v 60 državah

Ženeva, 26. maja - Različico novega koronavirusa, ki so jo prvič odkrili v Indiji, so doslej uradno potrdili že na 53 območjih, razkriva danes objavljeno tedensko poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o epidemioloških razmerah v svetu. Neuradno so različico B.1.617 sicer našli še na sedmih drugih območjih.