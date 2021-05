Voditelji EU za hitro uveljavitev covidnega potrdila in za donacijo cepiva

Bruselj, 25. maja - Voditelji članic EU so v Bruslju danes pozvali k hitri uveljavitvi covidnega potrdila na ravni unije, s čimer bi evropskim državljanom omogočili lažje potovanje to poletje. Zavezali so se tudi, da bo EU revnejšim državam do konca leta donirala najmanj sto milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19.