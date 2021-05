Policija zavrača očitke o prekomerni uporabi sile na petkovih protestih

Ljubljana, 24. maja - Policija je danes zavrnila očitke o prekomerni uporabi sile na petkovem protestu. Kot so poudarili, je šlo za neprijavljen shod, policisti pa so že pred shodom zaznali posameznike, ki so prinašali pirotehnična sredstva. Zato so policisti izvajali svoje naloge v skladu s pooblastili in z namenom zagotoviti varnost vseh udeležencev.