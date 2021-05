Med petkovim shodom v Ljubljani dvema osebama odvzeli prostost

Ljubljana, 22. maja - Med petkovim shodom na Trgu republike v Ljubljani je prišlo do množične kršitve javnega reda, kjer so policisti uporabili fizično silo. Dvema osebama so zaradi sumov kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi odvzeli prostost, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.