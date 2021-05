Petkovi protestniki danes tudi v podporo Palestini, za naslednji petek napovedan večji protest

Ljubljana, 21. maja - Današnji protivladni protest v Ljubljani je minil v luči postavljanja ultimata vladi, naj v tednu dni odstopi, sicer za prihodnji petek napovedujejo vstajo. Izrazili so tudi podporo Palestini. Protestnikom so se namreč pridružili člani gibanja za pravice Palestincev, ki so med drugim opozorili na neprimernost vladnega izražanja podpore Izraelu.