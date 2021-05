Vlada izobesila izraelsko zastavo v znak solidarnosti z Izraelom

Ljubljana, 14. maja - V znak solidarnosti z Izraelom je vlada na poslopju vlade poleg slovenske in evropske izobesila tudi izraelsko zastavo, je na Twitterju danes sporočila vlada. "Obsojamo teroristične napade in stojimo ob strani Izraelu", so ob tem zapisali. V znak solidarnosti z Izraelom so izraelsko zastavo danes izobesili tudi v Avstriji in na Češkem.