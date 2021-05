Socialna zbornica ob prvi obletnici pojava novega koronavirusa zasadila ginko

Metlika, 22. maja - Predstavniki Socialne zbornice Slovenije so ob prvi obletnici pojava novega koronavirusa ob Domu starejših občanov Metlika zasadili ginko. Prav DSO Metlika je bil prvi dom, ki se je v Sloveniji soočil z izbruhom virusa. Socialna zbornica pa jim je takoj ponudila pomoč in podporo v obliki psihosocialnega svetovanja, so zapisali v izjavi za javnost.