Samotestiranje dijakov od ponedeljka v domačem okolju, v šolah dodatno sproščanje

Ljubljana, 20. maja - Samotestiranje dijakov na okužbo s koronavirusom se bo začelo v ponedeljek v domačem okolju. Kolikšen je trenutno interes med dijaki, ni znano, na šole pa so poslali 180.000 testov. Epidemiološke razmere so medtem omogočile dodatno sproščanje v vzgoji in izobraževanju, med drugim je ob priporočilih NIJZ mogoča izvedba šol v naravi in ekskurzij.