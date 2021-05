WHO: Cepiva učinkovita proti vsem različicam, a daljša potovanja še niso varna

Koebenhavn, 20. maja - Napredek v boju proti pandemiji novega koronavirusa ostaja krhek in mednarodnim potovanjem bi se morali še naprej v čim večji meri izogibati, je danes opozoril regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge. Zatrdil je sicer, da so odobrena cepiva učinkovita proti vsem različicam virusa.