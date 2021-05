Predsednik Pahor na obisku delavcev v podjetju A&E Europe

Maribor, 20. maja - Predsednik republike Borut Pahor je danes na povabilo skupine delavk in delavcev obiskal mariborsko podjetje A&E Europe, ki z ameriškimi lastniki proizvaja industrijske sukance. Izrazil je zadovoljstvo, da so delavci v dialogu s sindikatom in vodstvom podjetja uspeli doseči izboljšanje svojega položaja, in jim zaželel veliko uspehov še naprej.