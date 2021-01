Zaposleni v mariborskem A&E Europe uresničili grožnjo s stavko

Maribor, 15. januarja - Skoraj vsi delavci dopoldanske izmene mariborskega podjetja A&E Europe, ki pod ameriškimi lastniki proizvaja industrijske sukance, so se danes pridružili stavki, s katero zahtevajo boljše plačilo za svoje delo. Za to so se odločili potem, ko že od decembrske opozorilne stavke čakajo na to, da bi se o zahtevah začeli pogajati z vodstvom družbe.