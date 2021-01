V mariborskem podjetju A&E Europe danes brez stavke

Maribor, 26. januarja - Zaposleni v mariborskem podjetju A&E Europe, ki pod ameriškimi lastniki proizvaja industrijske sukance, danes niso začeli napovedane stavke do izpolnitve zahtev, med katerimi je tudi boljše plačilo za njihovo delo. Kot so zdaj tudi uradno potrdili tako v sindikatu kot v podjetju, je bil sklenjen dogovor, po katerem so stavko odpovedali.