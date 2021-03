V mariborskem podjetju A&E Europe sklenili kolektivno pogodbo

Maribor, 31. marca - Konfederacija slovenskih sindikatov (KSS) je v imenu zaposlenih sklenila podjetniško kolektivno pogodbo z vodstvom mariborskega podjetja A&E Europe, ki z ameriškimi lastniki proizvaja industrijske sukance. Kot so sporočili iz sindikata, je do podpisa pogodbe prišlo po konstruktivnih in plodnih pogajanjih.