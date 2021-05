Na Bledu zmerno optimistični glede letošnje turistične sezone

Bled, 17. maja - Predstavniki Občine Bled in Turizma Bled so glede prihajajoče turistične sezone zmerni optimisti. Upajo, da bo boljša od lanske in pri tem stavijo na promocijo Bleda kot zelene in varne destinacije. Računajo zlasti na goste iz Slovenije in bližnjih evropskih držav, so povedali na današnji novinarski konferenci na Bledu.