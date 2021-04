Pot okoli Blejskega jezera popestri tudi blejski zlatorog

Bled, 17. aprila - Turizem Bled vse več pozornosti namenja urejanju kolesarskih in pohodnih poti, med katerimi so tudi nove tematske poti. Tako sprehajalce ob Blejskem jezeru že nekaj mesecev spremlja zgodba Ne razjezimo blejskega zlatoroga, pri zasnovi katere so sodelovali blejski otroci. Napovedujejo pa se tudi nove tematske poti in nadgradnja obstoječih.