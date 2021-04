Gorenjski hotelirji ob kopičenju izgub iščejo rešitve in upajo na boljše čase

piše Tinkara Zupan

Bled/Bohinj/Kranjska Gora, 4. aprila - V hotelih na Bledu, v Bohinju in Kranjski Gori se zaradi epidemije covida-19 že eno leto, s kratkim poletnim premorom, kopičijo izgube. Kljub pomoči države je minus na računih hotelirjev iz meseca v mesec večji. Nekateri ga skušajo ublažiti s športnimi in poslovnimi gosti. Večinoma ohranjajo glavnino zaposlenih in iščejo rešitve za naprej.