Blejski turizem vse več pozornosti namenja pohodništvu

Bled, 11. aprila - Bled v zadnjih letih vse več pozornosti usmerja v urejanje pohodnih poti. Letošnjo pomlad so znova poskrbeli za vzdrževalna dela na leta 2018 označenih poteh, nekatere poti na bližnje vzpetine pa so tudi dodatno zavarovali in opremili. Kot podarjajo v Turizmu Bled, bodo pohodništvu veliko pozornosti namenili tudi v prihodnjih letih.