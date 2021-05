V Nemčiji protesti proti Izraelu

Berlin/Pariz, 13. maja - V več nemških mestih so danes zaradi vojaških operacij izraelske vojske na območju Gaze potekali protiizraelski in antisemitski protesti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Posredovala je policija, ki je po več primerih vandalizma in požganih izraelskih zastavah okrepila prisotnost v sinagogah po vsej državi.