V EU in ZN pozivi k neodvisni preiskavi množičnih grobišč v Gazi

Gaza, 24. aprila - Predstavniki Evropske unije in Združenih narodov so v torek in danes pozvali k neodvisni preiskavi množičnih grobišč, ki so jih odkrili v okolici dveh bolnišnic v Gazi po umiku izraelskih sil z območja, poročajo tuje tiskovne agencije. Lokalne oblasti v Gazi poročajo, da so našli že več kot 300 trupel, Izrael pa krivdo zanika.