V Nemčiji načrtujejo cepljenje učencev ob začetku šolskega leta

Berlin, 11. maja - Nemčija želi konec poletja začeti proti covidu-19 cepiti mlade v starosti od 12 do 18 let, tako da bi se šolanje lahko začelo vračati v normalo, je danes dejal nemški minister za zdravje Jens Spahn. Pogoj za to je seveda, da evropski regulator cepivo odobri za to starostno skupino, je dejal za radio Deutschlandfunk.