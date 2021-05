V Nemčiji cepivo J&J dostopno vsem, a načeloma za starejše od 60 let

Berlin, 10. maja - Nemčija je danes omogočila cepljenje s cepivom podjetja Johnson & Johnson za vse odrasle, saj zelo nizko tveganje tromboze po cepljenju s tem cepivom po oceni nemških organov še ni razlog, da bi ga omejili le na starejše od 60 let. Bodo pa to cepivo prednostno vendarle uporabljali za to starostno skupino, poročajo tuje tiskovne agencije.