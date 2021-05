V Slovenijo brez karantene po novem tudi s PCR testi iz Srbije in Turčije

Ljubljana, 3. maja - Vlada je danes na dopisni seji sklenila, da se za vstop v Slovenijo brez karantene lahko upoštevajo tudi PCR testi na novi koronavirus, ki so bili izdani v Srbiji in Turčiji. Spremembe odloka bodo začele veljati v sredo, veljale pa bodo najmanj do 16. maja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.